France-Gibraltar : Brice Samba entre émotion et lucidité après sa première sélection

Face à Gibraltar, Wesley Fofana et Brice Samba ont honoré leur première sélection avec les Bleus. Et globalement, le défenseur de Chelsea et le gardien de Lens ont passé une soirée plus que tranquille. Interrogé à l’issue de la rencontre, le portier de 29 ans est revenu sur sa première sous le maillot de l’équipe de France : «Beaucoup de joie, beaucoip de fierté. Je suis enfin international français. Je pense que ceux qui me connaissent ont dû faire couler certaines larmes. Surtout quand on a connu mon parcours. Cela montre qu’avec la foi, tout est possible. j’ai hâte d’appeler mes proches.

On n’a pas le temps de réaliser car on essaye d’être rester focus. Même si j’ai peu été sollicité, je me suis battu avec ma tête pour rester concentré car on l’a vu ce genre de matches sont imprévisibles à l’image de ce lob (ndlr : à la demi-heure de jeu). Je prendrais le temps de réaliser avec mon téléphone dans quelques minutes.»

La suite après cette publicité

Alors qu’il sait que ce lob aurait pu conditionner sa première cape, son analyse du match est tout aussi lucide : «Honnêtement, si ce lob est cadré, ça fait ficelle. Heureusement qu’il ne l’a pas mis car ça aurait pu nous mettre en difficulté avec un score qui aurait été à 1-1. C’est le foot et on m’avait prévenus sur les aspects imprévisibles de ce genre de matches. Je pense avoir su les surmonter. Je pense qu’on a tapé trois fois sur la barre. Le score aurait pu être plus large. On est tombés sur un terrain très sec et c’était dur de combiner sur une pelouse comme ça, surtout avec les joueurs que l’on a, qui aime combiner et rapides. Il nous reste un match avant les vacances donc il faudra tout faire pour remporter les trois points et creuser l’écart dans notre groupe.»

À lire

Gibraltar-France : Didier Deschamps donne des nouvelles de ses joueurs blessés