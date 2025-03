Juventus : Thiago Motta en plein cauchemar

Longtemps, la Juventus est restée invaincue cette saison en Serie A. Certes, il y avait beaucoup de matches nuls, ce qui l’avait éloignée de la course au titre, mais quelques victoires consécutives en championnat avaient remis la Vieille Dame dans la lutte. Jusqu’à un enchaînement catastrophique. Les supporters étaient prêts à pardonner l’élimination peu glorieuse contre le PSV en barrage de Ligue des Champions, un peu moins celle honteuse à domicile contre Empoli en Coupe d’Italie, car il y avait toujours l’espoir d’une fin de saison réussie en Serie A.

Mais la Juve a condamné ses espoirs de titre, déjà minces, en prenant deux claques consécutives, contre l’Atalanta à domicile (0-4) puis ce week-end sur la pelouse de la Fiorentina (0-3). « Le match d’aujourd’hui était un peu la continuation du dernier, un peu la même histoire. Nous avons bien commencé aujourd’hui aussi, connaissant nos difficultés et les stratégies de l’adversaire. Et comme contre l’Atalanta, à la première difficulté, nous n’avons pas su comment réagir . Nous devons nous améliorer, aujourd’hui nous ne sommes forts ni en phase défensive ni en phase offensive », a confié l’entraîneur Thiago Motta à l’issue de la rencontre, sur Sky Italia.

Motta ne veut pas démissionner

Voilà donc la Juventus seulement 5e de Serie A, derrière le Bologne qui était entraîné la saison dernière par Motta. Et pour les fans des Bianconeri, l’ancien milieu de terrain est clairement responsable. Ils attendent désormais avec impatience que les dirigeants le limogent. Ce qui n’est apparemment pas encore la tendance, comme l’assurent en choeur les médias italiens ce lundi matin. Le prochain match, prévu à domicile contre le Genoa, au retour de la trêve internationale, sera celui à ne pas perdre pour Thiago Motta, à qui l’on reproche le manque de caractère de son équipe et la dévalorisation de certains joueurs (comme Vlahovic et Yildiz, laissés sur le banc contre la Fiorentina).

En tout cas, Thiago Motta ne compte pas démissionner de son poste. « Ce serait trop facile et je n’aime pas la facilité. Nous devons gagner pour atteindre notre objectif, qui est de figurer parmi les quatre premiers du championnat. Aujourd’hui, il y a très peu à dire. Il y a beaucoup de choses à méditer et à penser. Il ne nous reste plus qu’à garder la tête froide en vue du prochain match », a-t-il dit au micro de Sky, avant de répéter en conférence de presse : « je suis la bonne personne pour relever à nouveau l’équipe. » Ils sont nombreux à ne pas partager son avis.