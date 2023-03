AC Milan : Zlatan Ibrahimović n’a pas fini de marquer l’histoire

Colporter l’idée que Zlatan Ibrahimović est un homme attaché aux marqueurs et assoiffé de records reviendrait à prêcher plus d’un convaincu. Mais au fond, aussi bateau et prosaïque que cela puisse paraître, c’est peut-être aussi cette obstination à fer forgé qui fait l’essence-même de ces champions : ceux qui se distinguent tout simplement des joueurs ordinaires. Aujourd’hui âgé de 41 ans, l’impavide suédois ne veut pourtant pas entendre parler de retraite. «Tant que je me sentirai au niveau, je continuerai. Je ne prendrai pas ma retraite, je vais revenir et mon retour sera violent», avait-il annoncé dans un entretien accordé à la Gazzetta dello sport en septembre dernier, comme pour rappeler son désir insatiable de repousser ses limites.

La suite après cette publicité

De retour sur les terrains le 26 février dernier face à l’Atalanta Bergame (victoire 2-0 de l’AC Milan), 263 jours après une opération à son genou récalcitrant, le golgoth scandinave n’a pas perdu de temps avant de faire tomber un record historique. En entrant en jeu à l’âge de 41 ans et 146 jours, Ibra est devenu le joueur de champ le plus âgé à disputer une rencontre de Serie A (dans l’ère de la victoire à 3 points), laissant derrière lui un autre ancien joueur de l’AC Milan : le défenseur Alessandro Costacurta (41 ans et 25 jours). Et visiblement, le quarantenaire nourrit encore d’autres ambitions. « Je me sens bien et ça fait un an et deux mois que je ne me suis pas senti comme aujourd’hui. Je me suis senti libre de pouvoir faire ce que j’aime : jouer au foot. Je suis sûr que je peux encore faire la différence et transmettre mon calme et ma confiance aux autres», avait-il exprimé après la victoire de son équipe.

À lire

AC Milan : les terribles révélations de Zlatan Ibrahimovic sur sa longue absence

Le buteur le plus âgé de l’histoire de la Ligue des Champions, et par extension de la C1

Parmi les records que briguera Ibrahimović dans les prochains mois : celui du buteur le plus âgé de l’histoire de la Ligue des Champions. Alors que sa dernière réalisation dans la compétition remonte à avril 2016, lors du 1/4 de finale aller disputé avec le PSG face à Manchester City (2-2), Ibra pourrait mettre fin à une disette longue de 7 années, mais pas avant la saison prochaine. Les incertitudes autour de sa longue absence cette saison avaient contraint Stefano Pioli à le laisser en marge de la liste UEFA. S’il n’a disputé que 5 rencontres de Ligue des Champions depuis son dernier but (1 avec Manchester United en 2017/2018, 4 avec l’AC Milan la saison dernière), le Suédois aura potentiellement l’occasion de s’illustrer en cas de prolongation de contrat en juin prochain, alors que son club pointe actuellement à la 5e place de Serie A (l’AC Milan compte 47 points, comme l’AS Roma, 4e et dernier virtuel qualifié pour la C1). S’il venait à inscrire un but, il exploserait alors le record détenu par Francesco Totti, buteur en C1 à l’âge de 38 ans et 59 jours avec l’AS Roma, face au CSKA Moscou en 2014.

La suite après cette publicité

Par extension, il deviendrait également le joueur le plus âgé à marquer un but en phase finale de Ligue des Champions, laissant dans le rétroviseur un autre ancien joueur de l’AC Milan, certainement son plus bel ambassadeur : Paolo Maldini, buteur lors de l’historique finale de 2005 perdue face à Liverpool, à l’âge de 36 ans et 333 jours. Mais si l’on souhaite se perdre un peu plus en conjectures, évoquons tout simplement le record du buteur le plus âgé de l’histoire de la C1, en prenant en compte l’ancienne Coupe des clubs champions européens (1956-1992). En cas de but, le Suédois renverserait l’ordre établi par l’attaquant norvégien Willy Olsen, buteur à l’âge de 39 ans et 218 jours, lors d’un tour préliminaire en 1960. Un record vieux comme Hérode.

Le buteur le plus âgé de l’histoire de la Serie A

Actuellement détenu par Billy Costacurta - dont le destin est lié en filigrane à celui d’Ibra -, qui avait marqué son dernier but en Serie A à l’âge de 41 ans et 25 jours, le record du buteur doyen de la Serie A pourrait lui aussi passer sous pavillon suédois. Aujourd’hui âgé de 41 ans et 156 jours - au soir où l’AC Milan se déplace à Tottenham en 1/8 de finale retour de Ligue des Champions - "Ibra" pourrait faire d’une pierre deux coups dans les semaines à venir, devenant à la fois le buteur le plus âgé de l’histoire de l’AC Milan en championnat, et tout simplement le buteur le plus âgé de l’histoire du championnat lui-même.

La suite après cette publicité

À l’heure actuelle, Costacurta reste détenteur du record grâce à son penalty inscrit lors de l’ultime match de sa carrière avec l’AC Milan, face à l’Udinese en 2007. Le géant suédois pointe lui à la 3e place de ce prestigieux classement, talonnant le meilleur buteur de l’histoire de la Serie A, Silvio Piola, grâce à son dernier but inscrit en janvier 2022, à l’âge de 40 ans et 98 jours. En cas de doublé, Ibra pourrait également devenir le joueur le plus âgé à réaliser cette performance en Serie A, succédant à… lui-même après son doublé inscrit en novembre 2021 face à la Fiorentina. Petit accomplissement personnel plutôt qu’un record : en cas de réalisation, Zlatan inscrirait son 156e but en Serie A et égalerait ainsi de grosses pointures comme Roberto Mancini ou la légende Luigi Riva. En en inscrivant deux, il reviendrait à hauteur de Lucas Toni et Pipo Inzaghi. La pléiade des attaquants ayant marqué le championnat.

Buteur lors de 24 saisons consécutives

Malmö, Ajax, Juventus Turin, Inter Milan, Barça, AC Milan, PSG, Manchester United, Los Angeles Galaxy… Ibrahimovic a fait lever les foules partout où il est passé. S’il est resté inactif pendant près d’un an, le Suédois aura tout de même l’occasion de laisser un peu plus sa trace dans le grand livre du football cette saison. En marquant un seul but, il établirait un autre record : celui de marquer lors de 24 saisons consécutives.

La suite après cette publicité

Car oui, depuis 1999, année de naissance de son coéquipier Rafael Leão et de ses débuts à Malmö, le Z a marqué lors de chaque saison qu’il a disputée. Un autre record vertigineux qu’il pourrait donc remettre à jour, et ainsi forcer Cristiano Ronaldo à l’observer à la longue vue (le Portugais a marqué lors des 21 dernières saisons). Avec la férocité maladive qui l’anime, difficile de ne pas imaginer un Ibrahimović en bonne santé trouver le chemin des filets, même sur penalty. Et comme il sait si bien le métaphoriser : «plus il vieillit, mieux il se porte, comme du bon vin rouge», alors pourquoi ne pas voir encore plus loin ?