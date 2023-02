AC Milan : les terribles révélation de Zlatan Ibrahimovic sur sa longue absence

La suite après cette publicité

Absent des terrains depuis un long moment et une blessure contractée en mai dernier, Zlatan Ibrahimovic a fait son retour hier lors d’une victoire 2-0 contre l’Atalanta. Le buteur suédois de 41 ans, dont le contrat s’achève en juin prochain, est revenu après la rencontre au micro de DAZN sur les moments compliqués qu’il a traversé au cours des derniers mois. «Il y a une grande émotion, ça faisait un an et deux mois que je n’étais pas capable de jouer au football comme je le voulais, que je n’allais pas bien et que je ne pouvais pas faire ce que j’aimais» a-t-il d’abord commencé.

Il a ensuite poursuivi : «j’ai beaucoup subi, à la fois pour ce qui s’est passé avec Mino Raiola (son ancien agent qui est décédé, ndlr) et mes conditions physiques. C’est très agréable d’être sur le terrain maintenant. Depuis que je suis revenu dans l’équipe, je suis sûr que je peux encore faire la différence et pouvoir transmettre mon calme et ma confiance aux autres. Ce n’était pas un moment heureux quand je suis revenu, mais au cours des trois ou quatre derniers matchs, nous avons très bien joué, j’ai vu beaucoup de faim même à l’entraînement. Mais nous ne devons pas nous arrêter, car une défaite suffit à tout remettre en cause.» Un retour salvateur pour la suite de la carrière de Zlatan Ibrahimovic.

