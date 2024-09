OL : le groupe lyonnais pour le déplacement à Toulouse

L’Olympique Lyonnais se déplace à Toulouse ce dimanche à 15 heures pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 McDonald’s. Après l’humiliante défaite à la maison, subie à 11 contre 10 face au rival marseillais (3-2) après un but au bout du temps additionnel de Jonathan Rowe. Les Rhodaniens devront s’imposer dans la Ville rose pour ne pas s’enfoncer dans la crise. Ils devront cependant le faire sans Ernest Nuamah, ni Gift Orban, tous deux absents du groupe qui se déplace en Haute-Garonne.

Déjà absent du groupe face à l’Olympiakos, Anthony Lopes a de nouveau été écarté par Pierre Sage au profit de Rémy Descamps et voit sa dernière saison sous le maillot de l’OL virer au cauchemar. Autre absent notable, Warmed Omari, l’une des recrues du mercato lyonnais ne sera pas non plus de la partie au Stadium de Toulouse. Face au 14e de Ligue 1, l’OL (15e) devra donc expressément s’imposer pour sortir la tête de l’eau.