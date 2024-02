LOSC : Olivier Létang ne veut pas se comparer aux grands clubs

Alors que son équipe se balade actuellement sur sa pelouse contre Le Havre grâce à un triplé de Jonathan David, Olivier Létang est revenu à la mi-temps sur les ambitions de son club cette saison au micro de Prime Vidéo. Le président du LOSC voit d’un bon œil que son équipe ne soit pas vu comme un favori dans la lutte pour le podium : « je trouve ça bien que l’on ne parle pas de nous, on a beaucoup moins d’argent que les autres. On s’est fixé des objectifs entre nous, mais c’est le chemin qui m’intéresse. On travaille très bien, on a un staff technique bon, l’aspect mental doit être très bon, c’est le plus important. »

Des ambitions qui ne sont pas affichées par le club nordiste. Olivier Létang ne veut pas mettre la pression sur son équipe : « la Ligue 1 est très dure, il ne faut pas parler de l’année prochaine. Si certains commencent à parler de l’an prochain, c’est une connerie. Je ne veux pas de regrets, comme l’an dernier. Je suis très ambitieux, mais on fera le point plus tard. On est un petit club, très tranquille ».