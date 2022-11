Valence : Gennaro Gattuso peine à conduire le navire

La suite après cette publicité

Actuellement classé à la 11ème position de la Liga, le Valence CF peine à se montrer brillant en cette première partie de saison. La rencontre contre le Betis Séville, comptant pour la 14e journée du championnat espagnol, sera la dernière avant la longue trêve prévue pour la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). L'engrenage des résultats de cette ultime journée pourrait bien faire chuter le club valencien non loin de la zone rouge, puisque les Ches ne comptent que cinq unités de plus que le Celta de Vigo, premier reléguable. Dans cette situation nuageuse, quelques lueurs d'espoir restent présents pour Gennaro Gattuso et sa direction.

Mais que se passe-t-il dans le vestiaire de Valence ? La recette de Gattuso ne semble pas efficace à ce jour : quatre nuls et cinq défaites en 13 matchs disputés en championnat. Un bilan comptable loin d'être flamboyant, alors que l'entraîneur italien a dû, en plus, composer avec les absences de joueurs cadres comme Edinson Cavani et Mouctar Diakhaby. Le défenseur guinéen réalisait alors un solide début de saison, attirant même les convoitises de l'OL. Les pertes estivales de Carlos Soler (PSG) et Gonçalo Guedes (Wolverhampton) se font ressentir dans le système général du club espagnol. Pourtant sur le papier, les grandes lignes du projet ne sont pas si inintéressantes avec la jeunesse installée en figure de proue.

Dr. Gennaro et Mister Gattuso

Lors d'une rencontre avec des médias internationaux, Miguel Ángel Corona, directeur technique noir et orange, a résumé les objectifs du "Plan Peter Lim", nom du propriétaire singapourien, avec une phrase symbolique : «se reconstruire sur le long terme pour être économiquement pérenne». Il a également rappelé que Gennaro Gattuso était l'homme central de ce projet : «Il est la clé, un homme avec de l'expérience, du caractère et une mentalité de gagnant, capable de nous amener là où nous voulons. On change le style de jeu et la mentalité». Dans cette optique, le club espagnol a effectivement sur une philosophie d'avenir avec un effectif très jeune marqué par les prêts de Samuel Lino (22 ans), Ilaix Moriba (19 ans), Cenk Özkacar (22 ans), Nico González (20 ans) et Justin Kluivert (23 ans) mais aussi les signatures de Hugo Duro (22 ans) et André Almeida (22 ans). Il faut ajouter les éléments déjà en place tels que Thierry Correia (23 ans), Hugo Guillamón (22 ans), Yunus Musah (19 ans) et le gardien titulaire Giorgi Mamardashvili (22 ans). Et c'est ainsi que Valence obtient une moyenne d'âge de 24,4 ans avec un milieu de terrain dépassant toujours juste la moyenne de 20 ans.

Développer un jeu avec un effectif si jeune qui ne connait pas bien est loin d'être une chose aisée, encore plus lorsque ton entraîneur est réputé pour son caractère bien trempé. Si Gattuso a répété à plusieurs reprises être proche de ses joueurs en étant prêt à partir à la guerre avec eux, il s'est aussi fait remarquer par des soufflantes inspirées et parfois houleuses, notamment envers les journalistes : «Quand je perds un match, certains d'entre vous me parlent et disent que je suis foutu. Je ne suis pas un imposteur qui vient ici en riant parce que je n'aime pas perdre. Mais ici, face à une petite difficulté, certains d'entre vous aiment foutre le bordel», avait alors hurlé l'Italien en conférence de presse, pour enterrer les rumeurs sur sa prétendue mauvaise relation avec la direction. L'ancien milieu légendaire de l'AC Milan avait fait part de sa colère noire en pleine rencontre à son défenseur Diakhaby, expulsé alors qu'il était sur le banc. La méthode Gattuso peut parfois faire des étincelles.