Le vice-président de Bilbao serein pour Nico Williams

Le très long feuilleton Nico Williams semble de plus en plus se diriger vers une issue défavorable pour le FC Barcelone. Les derniers échos rapportent que l’ailier de 22 ans va rester une saison de plus à l’Athletic Club. Et ce, malgré la pression du club présidé par Joan Laporta qui lui indique que l’opportunité ne se représentera pas. Côté Bilbao, la sérénité règne. Interrogé ce mercredi, Jon Ruigomez, vice-président du club basque, livre son analyse sur ce sujet.

« Si les choses sont bien faites et qu’il y a un projet, nous allons gérer ça avec beaucoup de tranquillité. Il ne s’agit pas de savoir ou de ne pas savoir, il s’agit de rester calme, d’avoir confiance dans le travail que nous faisons, sur le projet, et de montrer qu’il y a beaucoup d’enthousiasme. Avec ces éléments, ce qui doit arriver arrivera », explique-t-il au micro de la Cadena Ser, dans des propos relayés par Estadio Deportivo. En attendant, Nico Williams est de retour à l’entraînement depuis le début de la semaine. Et visiblement, il va continuer à s’entraîner à Bilbao.