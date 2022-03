Mercato : ce que l’OM va devoir payer pour ses prêtés

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille n’a pas franchement de trésor de guerre pour mener bataille sur le marché des transferts. Alors, forcément, Pablo Longoria, le président de l’OM, doit rivaliser d’inventivité, à chaque fenêtre, pour bâtir une équipe compétitive et surtout pour faire plaisir à un Jorge Sampaoli exigeant.

Cet hiver, l’Argentin avait réclamé de l’expérience. El Pelado a ainsi vu arriver deux éléments libres : Cedric Bakambu et Sead Koladinac, qui pour l’instant, peinent à s’imposer dans le onze type de l’OM, contrairement à trois joueurs arrivés l’été dernier : Pau Lopez (32 matches, une passe décisive), Cengiz Ünder (36 matches, 29 titularisations, onze buts, trois passes décisives) et Matteo Guendouzi (43 matches, 40 titularisations, quatre buts et huit passes décisives).

Saliba et Harit n’ont pas d’option d’achat

Le point commun entre les trois hommes ? Ils sont tous trois prêtés par leur club, l’AS Roma pour les deux premiers cités, Arsenal pour le troisième. A la différence de William Saliba (Arsenal) et Amine Harit (Schalke 04), les trois joueurs ont une option d’achat et surtout, elle a déjà été levée.

Concernant le portier espagnol, il fallait qu’il joue vingt matches avec le club phocéen pour qu’il rejoigne définitivement Dimitri Payet et les autres. Prix de l’opération : 12 millions d’euros pour un contrat jusqu’en 2026. Pour l’ailier turc et le milieu français, la donne était identique : il fallait que l’OM se maintienne en Ligue 1 pour qu’ils soient définitivement marseillais.

L’OM doit plus de 33 M€ à la Roma et à Arsenal

Il est sur maintenant que le club de Frank McCourt sera en Ligue 1 la saison prochaine donc l’Américain devra s’acquitter de 8,4 M€ pour la Roma et le Turc aura un contrat jusqu’en 2025 (plus 20% sur une éventuelle future vente) et de 11 millions d’euros pour les Gunners (Guendouzi est sous contrat jusqu’en 2025). A cela s’ajoute les 500 000 euros du prêt payant d’Ünder et de 720 000 euros pour le gardien.

C’est donc un total de 33 620 000€ que va devoir payer Pablo Longoria. Mais, comme sur tous les transferts, cette somme a été lissée et ne sera donc pas payée en une seule fois. Mais, vu les performances des joueurs susmentionnés, on ne devrait pas beaucoup voir de critiques fleurir ci et là. Reste maintenant à savoir comment va être impacté le budget du prochain mercato et surtout si ce dernier lieu aura lieu à Marseille, puisque le l’OM reste suspendu à la décision du TAS concernant une interdiction de recrutement.