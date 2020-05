Monaco : la sanction de Gelson Martins reportée !

Expulsé le 1er février dernier pour avoir bousculé l’arbitre M. Lesage lors du match opposant Nîmes à l’AS Monaco, Gelson Martins (25 ans) a écopé d’une suspension de six mois. Entre temps, la crise du coronavirus est passée par là et la saison de Ligue 1 a été officiellement arrêtée. Dès lors, on pensait que le Portugais avait été l’un des bénéficiaires de sa situation.

Sauf que la FFF en a décidé autrement et le joueur de l’AS Monaco devrait bien voir sa sanction être reportée, la fédération française estimant qu’une suspension ayant effet alors qu’aucun match n’est disputé n’est pas équitable. Dans ses colonnes du jour, O Jogo indique que Gelson Martins n’a pas le droit d’évoquer publiquement ce rebondissement puisqu’il n’a pas été averti du report possible de sa sanction. De leur côté, les avocats de l’ASM étudient le dossier et réservent à plus tard leur réponse.