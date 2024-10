Saint-Etienne - Lens : les compositions officielles

L’AS Saint-Etienne reçoit Lens ce samedi à 19h pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, une rencontre à suivre en direct sur notre site. Après avoir concédé cinq matches nuls consécutifs, les hommes de Will Still, sixièmes, voudront s’imposer pour rester au contact de l’Europe. De leur côté, les Stéphanois, 13es avec deux points d’avance sur le premier barragiste Toulouse, espérera prendre de l’air au classement.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, Olivier Dall’Oglio a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Cafaro, Sissoko et Davitashvili. Moueffek accompagnera Ekwah et Amougou dans l’entrejeu. Du côté des Lensois, Will Still peut compter sur le retour de Danso, écarté des terrains à cause d’un souci cardiaque, titulaire aux côtés du très bon Khusanov et Medina dans une défense à 3.

Les compositions officielles :

Saint-Etienne : Larsonneur - Appiah, Abdelhamid, Nadé, Pétrot - Amougou, Ekwah, Moueffek - Cafaro, Sissoko, Davitashvili.

La suite après cette publicité

RC Lens : Samba - Khusanov, Danso, Medina - Frankowski, Thomasson, Diouf, Chavez - Fulgini - Nzola, Sotoca.