PSG : Rai désigné meilleur joueur de l'histoire

Le Paris Saint-Germain fête ses 50 ans d'existence cette saison. Créé en 1970, le club de la capitale a déjà vécu de nombreux moments intenses, et a pu garnir son palmarès copieusement. Qui dit anniversaire dit aussi cadeaux. Le club francilien a ainsi organisé un vote, auquel pouvaient participer les supporters, les anciens joueurs et les journalistes, pour désigner le meilleur joueur et le meilleur entraîneur de l'histoire du club.

Rai a récolté cette honorifique récompense côté joueur, lui qui a évolué au PSG entre 1993 et 1998. La surprise est venue du nom de l'entraîneur désigné, à savoir Carlo Ancelotti, qui a oeuvré de décembre 2011 à mai 2013, contribuant à lancer l'ère victorieuse sous QSI.