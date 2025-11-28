Zidane, Kroos, Scholes… même les légendes du foot s’inclinent devant le phénomène Vitinha

La question n’est plus vraiment de savoir si Vitinha est le meilleur milieu du monde, mais plutôt s’il est le meilleur joueur du monde. Époustouflant la saison passée et troisième du dernier Ballon d’Or (il est devenu le sixième joueur portugais à atteindre le podium après Eusébio, Futre, Figo, Deco et Ronaldo), le milieu de terrain parisien continue de faire tomber l’idée qu’il aurait surperformé.

Ses standards restent vertigineux cette saison, et le premier triplé de sa carrière, inscrit face à Tottenham mercredi (5-3), a rappelé que son passage discret en Angleterre appartenait au passé. Aujourd’hui, Wolverhampton et tous les clubs de Premier League rêveraient d’un Vitinha dans leur effectif. «Vitinha ne se limite pas à gérer les matchs, il les orchestre avec brio. S’il jouait au Real Madrid, les médias en feraient déjà leur star», déclarait Toni Kroos récemment dans son podcast au sujet du Portugais. Il n’est pas la seule grande figure du football mondial à se revendiquer fan du joueur.

Il fait l’unanimité chez les grands milieux de terrain du foot moderne

Son ex-coéquipier Luka Modric, aujourd’hui à l’AC Milan, ajoutait : «je l’aime vraiment beaucoup en tant que joueur, il sort d’une saison phénoménale, c’est un organisateur et il est indispensable au PSG. Il a peut-être été le meilleur milieu de terrain d’Europe la saison dernière». Lui aussi en connaît un rayon sur les demandes du poste : Zinédine Zidane. La légende tricolore avait également loué les qualités de son duo avec Joao Neves : «ils m’impressionnent, ils ne perdent jamais le ballon», avait souligné le Ballon d’Or 1998. Pour Pauleta : «c’est le meilleur milieu de terrain du monde avec Pedri de Barcelone. Il ne fait pas une erreur, ne perd pas de ballon. Il me rappelle Iniesta. C’est un phénomène.» Champion du monde 2014 et ancienne star du Real Madrid, Sami Khedira a aussi rejoint le fan-club de l’ancien joueur de Porto.

«En 2025, il a pris une nouvelle dimension. Il fait désormais partie des tout meilleurs à son poste. Il avait été fabuleux la saison dernière (…) Il est le métronome de cette formation parisienne, le régulateur du jeu et il est complet. Je ne lui vois même aucun défaut», a déclaré l’Allemand dans L’Equipe. Costinha, ancienne gloire du foot portugais, partage son avis : «j’ai toujours du mal avec les comparaisons mais il est dans le top 5 avec des Pedri, Neves, Barella, Bellingham. Il n’y a personne au-dessus», tandis que Blaise Matuidi le voit même capable de remporter le Ballon d’Or. «Je ne lui vois pas de limites. Et donc potentiellement, il est capable, à la manière d’un Luka Modric sur une saison, d’aller chercher le Ballon d’Or.» Une opinion partagée par l’entraîneur des Spurs, Thomas Frank : «il sera peut-être le prochain Ballon d’Or». Ça situe le niveau du joueur…