FA Cup : Manchester United s’impose face à Reading et file au prochain tour

Dernière rencontre du jour comptant pour le 4ème tour de la FA Cup en Angleterre avec une affiche entre Manchester United, 4ème de Premier League, et Reading, 16ème de Championship. Si la rencontre semblait déséquilibrée sur le papier, les pensionnaires du deuxième échelon du football anglais réussissaient à rejoindre les vestiaires sans avoir encaissé de but malgré la domination outrageuse des joueurs d’Erik ten Hag. Les Red Devils se créaient de nombreuses situations par l’intermédiaire de Christian Eriksen (8e, 14e et 26e) et Bruno Fernandes (27e et 33e) notamment. Marcus Rashford aurait même pu ouvrir le score mais son but a été refusé pour un hors-jeu très léger de Wout Weghorst (37e). Juste avant la pause, Reading a failli créer la surprise mais Eriksen a sauvé les siens face à Junior Hoilett (45e+1).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Manchester United trouvait enfin la faille grâce à Casemiro. L’ancien Madrilène piquait victorieusement son ballon devant le portier adverse après une belle offrande d’Antony (55e, 1-0). Quelques minutes plus tard, le milieu brésilien tentait sa chance, le ballon était dévié de la tête par Thomas Holmes et il terminait sa course dans le petit filet du malheureux Joe Lumley (58e, 2-0). Pour ne rien arranger, Andy Carroll, très en retard sur Casemiro, recevait un deuxième carton jaune et laissait ses coéquipiers à dix pour la fin du match (65e). Dans la foulée, sur un corner botté par Bruno Fernandes, Fred marquait d’une talonnade au premier poteau (66e). Alors que le suspens retombait après cette nouvelle réalisation, Amadou Salif Mbengue, complètement oublié dans la surface des Red Devils sur un corner anodin, catapultait le ballon au fond de la tête (72e, 3-1) et redonnait un peu d’espoir aux visiteurs. Alors que Tyrese Fornah, pourtant seul avec le but ouvert, loupait la réduction du score (80e), les joueurs d’Erik ten Hag assurait la fin de la rencontre.

À lire

FA Cup : Tottenham élimine Preston