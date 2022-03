Barcelone : Xavi a contacté Lionel Messi

La suite après cette publicité

La première année de Lionel Messi au PSG est d'ores et déjà un échec. En difficulté en Ligue 1 avec sa nouvelle équipe, l'Argentin a également été éliminé dès les huitièmes de finale de la C1. Après cette nouvelle déroute du PSG contre le Real Madrid, au Santiago Bernabéu (1-3), l'entraîneur du Barça, Xavi Hernández (42 ans), a expliqué avoir contacté son ex-coéquipier, avec qui il a remporté quatre Ligues des Champions.

«J'ai une relation amicale avec Messi et nous parlons. J'ai envoyé des encouragements à Messi. Ce sont des moments qui arrivent. Madrid a montré son vrai visage et a retourné le match. Les matchs de Ligue des Champions, c’est comme ça. Quand tu baisses de 20-30%, le rival te passe dessus (...) Je pense que c'est ce qui s'est passé dans ce match et c'est pourquoi Madrid a pu se qualifier. Un mauvais moment dans une rencontre vous condamne à perdre la Ligue des champions», a-t-il expliqué en conférence de presse, ce samedi.