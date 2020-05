OM : l'encombrant Kostas Mitroglou bientôt de retour

On l'aurait presque oublié au cœur de ces dernières semaines mouvementées. Et encore plus depuis hier soir et le départ surprise d'Andoni Zubizarreta provoqué par le président Jacques-Henri Eyraud. Kostas Mitroglou est toujours sous contrat avec l'Olympique de Marseille et il apparaît certain que le PSV Eindhoven, où il était prêté cette saison, ne cherchera pas à l'acheter. C'est du moins ce qu'assure le média néerlandais AD, qui rappelle aussi que le PSV a déboursé 1,25 M€ pour obtenir le prêt de l'international grec.

La suite après cette publicité

Après des débuts encourageants, avec deux buts inscrits lors de ses trois premières apparitions, Mitrglou a peu à peu disparu de la circulation. Pire, alors que le meilleur élément offensif Donyell Malen s'est blessé à mi-saison, le temps de jeu du Grec est resté ridiculement bas. Le voilà donc condamné à revenir à l'Olympique de Marseille, qu'il va retrouver en plein chamboulement.

Que faire de Mitroglou ?

Dans que état sera le club phocéen à son retour, et qui en sera l'entraîneur ? Difficile à dire aujourd'hui, mais il faudra faire avec la présence de Mitroglou, qui viendra compléter le secteur des numéros 9 qui compte déjà Dario Benedetto et Valère Germain. Ces deux derniers n'ont pas prévu de bouger, mais représentent peut-être une meilleure opportunité de vente sur le marché que l'international grec.

En proie à de grandes difficultés financières, l'OM devra espérer trouver preneur pour l'un de ces hommes et rien ne dit que Mitroglou parviendra à trouver une destination acceptable. De là à l'imaginer mener l 'attaque marseillaise la saison prochaine en Ligue des Champions... À 32 ans et avec encore un an de contrat à honorer à Marseille, il sera dans tous les cas en position de force.