OL : Jean-Michel Aulas et John Textor ne pouvaient plus se sentir

La suite après cette publicité

Le lundi 8 mai dernier, un énorme chapitre de l’histoire de l’Olympique Lyonnais se tournait. Après 36 ans de règne, Jean-Michel Aulas a été poussé vers la sortie par John Textor. «Lors de sa réunion tenue le 5 mai 2023, le Conseil d’administration d’OL Groupe a nommé Monsieur John Textor en qualité de Président du Conseil d’administration à compter du 5 mai 2023 et jusqu’à l’issue de son mandat d’administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président-Directeur général d’OL Groupe.»

L’Américain n’a donc pas attendu la fin du contrat de trois ans de JMA et ce timing en a surpris quelques-uns. Pour preuve, l’emblématique dirigeant lyonnais n’a toujours pas pris la parole depuis l’annonce de son départ (forcé). Présent hier en conférence de presse, Textor a tout de même voulu mettre les choses au clair. Après avoir fait d’Aulas le président d’honneur de l’OL, l’homme d’affaires a rappelé que JMA resterait proche des Gones. « Il sera autour de ce club, même plus que moi. Il habite ici, moi en Floride. » Ensuite, l’Américain a tenté d’éteindre les rumeurs de brouille entourant les deux hommes.

À lire

OL : John Textor dément les tensions avec Jean-Michel Aulas

Une entente qui ne pouvait pas durer

« Beaucoup de journalistes dans cette salle ont mis de l’énergie dans leurs articles. J’ai vu beaucoup de matière à créer le buzz. Ça fait un peu mal pour certaines personnes. Jean-Michel et moi-même avons toujours une très bonne relation, on a toujours très bien communiqué. Il ne faut pas exagérer les tensions. Jean-Michel a pensé que c’était le moment d’envisager l’avenir. Le rayonnement de l’OL est exceptionnel. Il faut un tel courage, une telle confiance pour réaliser ce que Jean-Michel a pu faire. Il n’y a pas de mots pour décrire ce qu’il a pu faire. Les gens sont prêts à m’accueillir rapidement, mais ils me disent à quel point ils respectent Jean-Michel pour ce qu’il a fait. » Néanmoins, beaucoup savaient que cette cohabitation ne pouvait pas durer, même pendant trois ans. « Brutal, tout à fait dans le style des méthodes américaines », a ainsi commenté l’ancien maire de Lyon Gérard Collomb dans l’édition du jour du Progrès.

La suite après cette publicité

Le quotidien indique également que personne au sein du club n’imaginait Aulas rester en place pendant les trois ans de son contrat. Tout simplement parce que les deux hommes ne pouvaient pas s’entendre. Le journal rappelle que JMA n’avait pas choisi Textor pour reprendre son OL (il voulait Foster Gillett). « Ça a été compliqué dès le début », a d’ailleurs confirmé un proche du dossier au média. En clair, Aulas voulait toujours avoir le dernier et freinait certaines velléités de Textor. Le Progrès rappelle d’ailleurs que le dernier refus d’Aulas (de vendre la section féminine à Eagle Football) a sans doute définitivement convaincu Textor de payer 10 M€ pour faire partir Aulas.