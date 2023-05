OL : John Textor dément les tensions avec Jean-Michel Aulas

La suite après cette publicité

Entre Jean-Michel Aulas et John Textor, ça n’a jamais été le grand amour. Avec le départ du natif de l’Arbresle ce lundi après 36 ans de présidence à la tête de l’OL, ce grief a été mis en exergue comme étant l’une des raisons du départ de ce dernier. Agacé de ces rumeurs, John Textor a décidé de démentir ces informations, assurant que les relations entre lui et Aulas sont au beau fixe : « Beaucoup de journalistes dans cette salle ont mis de l’énergie dans leurs articles. J’ai vu beaucoup de matière à créer le buzz. Ca fait un peu mal pour certaines personnes. Jean-Michel et moi-même avons toujours une très bonne relation, on a toujours très bien communiqué. Il ne faut pas exagérer les tensions. »

En plus de ce démenti, l’homme d’affaires américain a également tenu à saluer le courage de son prédécesseur pour avoir pris cette décision : « Jean-Michel a pensé que c’était le moment d’envisager l’avenir. Le rayonnement de l’OL est exceptionnel. Il faut un tel courage, une telle confiance pour réaliser ce que Jean-Michel a pu faire. Il n’y a pas de mots pour décrire ce qu’il a pu faire. Les gens sont prêts à m’accueillir rapidement mais ils me disent à quel point ils respectent Jean-Michel pour ce qu’il a fait. »

