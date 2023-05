OL : les raisons du départ surprise de Jean-Michel Aulas

La suite après cette publicité

36 ans plus tard, Jean-Michel Aulas n’est plus président de l’OL. Le club rhodanien l’a annoncé dans un communiqué officiel publié ce matin : « lors de sa réunion tenue le 5 mai 2023, le Conseil d’administration d’OL Groupe a nommé Monsieur John Textor en qualité de Président du Conseil d’administration à compter du 5 mai 2023 et jusqu’à l’issue de son mandat d’administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président-Directeur général d’OL Groupe ».

Certes, il était prévu qu’Aulas quitte l’OL dans les années à venir, lui qui avait encore trois ans de mandat à la tête du club. Mais le groupe Eagle, propriété de John Textor, a décidé de mettre fin à l’ère Aulas bien plus tôt que prévu, à la surprise de beaucoup de monde. Il faut dire qu’il y avait bon nombre de tensions en interne, comme le révèle L’Equipe.

À lire

Vidéo : les Twittos rendent hommage au président Jean-Michel Aulas

Aulas n’a pas voulu faire de révolution

Comme l’explique le journal, Aulas n’a jamais réussi à faire les changements que souhaitait Textor dans le département football de l’OL. Une restructuration souhaitée par les Américains et à laquelle Aulas n’a jamais vraiment voulu donner suite. Il était question de la cellule de recrutement notamment, par ailleurs souvent critiquée par les observateurs et les supporters.

La suite après cette publicité

Textor et Aulas n’étaient donc plus sur la même longueur d’onde, et le divorce était inévitable puisque l’homme d’affaires lyonnais était vu comme un obstacle à la révolution que souhaite mener l’Américain. Si l’annonce a surpris du monde, le principal concerné s’y attendait plus ou moins, toujours selon les informations du quotidien sportif. Il va tout de même repartir avec un joli chèque de 10 millions d’euros. De quoi se consoler, avant de penser à l’avenir…