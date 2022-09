Everton - Liverpool : les compositions officielles

Ce samedi à 13h30, Everton reçoit Liverpool dans son antre de Goodison Park pour le compte de la sixième journée de Premier League. Le derby de la Mersey, qui sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato, est primordial pour les deux équipes. D’un côté les Toffees, dix-septième et premier non relégable avec seulement trois points doivent impérativement obtenir un résultat positif pour se donner de l’air. De l’autre, les Reds, sixièmes avec huit points, réalisent un début de saison mitigé et doivent prendre les trois points pour intégrer le Top 4, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Frank Lampard ne pourra pas compter sur Dominic Calvert-Lewin, Abdoulaye Doucouré, Ben Godfrey, Mason Holgate, Yerry Mina et Andros Townsend tous blessés. La nouvelle recrue Idrissa Gueye débute la rencontre sur le banc des remplaçants. De son côté, Jürgen Klopp est privé de plusieurs joueurs : Jordan Henderson, Naby Keita, Ibrahima Konaté, Alex Oxlade-Chamberlain et Calvin Ramsay. La nouvelle recrue Arthur Melo est également indisponible. En revanche, Darwin Nunez qui est de retour de suspension, est titulaire à la pointe de l'attaque.

Les compositions officielles :

Everton : Pickford – Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko – Davies, Onana, Iwobi, Gordon, Gray – Maupay

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Tsimikas – Elliott, Fabinho, Carvalho – Salah, Nunez, Diaz