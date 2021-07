La suite après cette publicité

Dimanche, l'Angleterre est tombée de haut, après la défaite en finale de l'Euro 2020, face à l'Italie(1-1, 3 t. a. b. à 2). Une défaite aux tirs au but, scénario toujours très fort en émotions. Et pour le coup cette séance n'a pas dérogé à la règle. Les ratés des Three Lions et les parades de Gianluigi Donnarumma ont beaucoup inspiré les réseaux sociaux.