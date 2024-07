Espagne - Allemagne: les compositions officielles

Un quart de finale aux allures de finale ! L’Espagne affronte l’Allemagne à la Stuttgart Arena ce vendredi pour une place en demi-finale de l’Euro. La Roja s’était imposée 4-1 face à la Géorgie en huitième de finale. Et l’Allemagne s’était offert le Danemark (2-0).

L’Espagne s’articule également en 4-3-3 avec Simon aux cages. En défense, on retrouve Carvajal, Le Normand, Laporte et Cucurella. Ruiz, Rodri et Pedri occupent le milieu de terrain. Et enfin, Yamal, Morata et Williams vont animer l’attaque espagnole.

L’Allemagne s’organise en 4-2-3-1 avec Neuer aux cages. En défense, on retrouve Raum, Tah, Rüdiger et Kimmich. Kroos et Can sont au milieu de terrain. Et enfin, Sané, Gündoğan et Musiala vont épauler Havertz, qui occupe la pointe de l’attaque allemande.

Les compositions:

Espagne: Simon - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Ruiz, Rodri, Pedri - Yamal, Morata, Williams

Allemagne: Neuer - Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum - Kroos, Can - Sané, Gündoğan, Musiala - Havertz