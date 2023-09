OM : Jorge Sampaoli avait conseillé à Longoria de partir

La suite après cette publicité

Pour la première fois depuis les événements de ce début de semaine, Pablo Longoria est sorti du silence pour faire le point sur la situation explosive à l’Olympique de Marseille. Très marqué par les attaques des supporters, l’Espagnol a avoué que Jorge Sampaoli, qui avait décidé de partir durant l’été 2022, lui avait conseillé de partir en même temps que lui.

«Pardon de dire cela, mais quand Jorge Sampaoli est parti, on a eu une conversation très longue. On dit que je l’ai fait démissionner… Alors qu’on continue de parler et qu’on est proches ! Il m’a dit : ‘je pars, tu dois partir avec moi parce qu’ils vont venir te prendre.' J’ai été inconscient et je n’ai pas vu venir la situation. Il parlait du système en général», a-t-il déclaré à La Provence.