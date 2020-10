Newcastle blinde déjà Allan Saint-Maximin

La suite après cette publicité

Avec 3 réalisations et 4 passes décisives en 26 apparitions, Allan Saint-Maximin (23 ans) a réalisé une bonne première saison en Premier League sous les couleurs de Newcastle. L'ailier a même été l'une des rares satisfactions de Magpies, assez décevants 13es par ailleurs.

L'international Espoirs tricolore (7 sélections) a d'ailleurs bien redémarré, comptant déjà 1 but et 1 passe décisive en 3 matches de championnat. Le natif de Châtenay-Malabry s'est purement et simplement rendu indispensable depuis son arrivée en provenance de l'OGC Nice pour environ 20 M€. Avec le Frenchy dans le onze initial, c'est 12 victoires en 26 matches. Sans lui c'est un seul succès en 15 rencontres.

Juste récompense

«Si nous conservons Allan en bonne santé, il fera lever les foules, il peut faire des choses que les autres ne font pas. Il est explosif, c'est un buteur et une menace permanente», a récemment lâché Steve Bruce, évidemment conquis. Ce n'est donc pas pour rien si les pensionnaires de Saint-James' Park ont décidé de lui offrir, déjà, un nouveau contrat.

Selon le Daily Mail, l'attaquant a paraphé un bail courant jusqu'en juin 2026, avec des émoluments (il perçoit actuellement 3,6 M€ par an) évidemment revus à la hausse, plus près des joueurs les mieux payés de l'effectif, Jamaal Lascelles et Jonjo Shelvey. Une belle récompense pour ses prestations accomplies. Une manière, aussi, d'éloigner les éventuels courtisans pour celui dont la valeur est aujourd'hui estimée à plus de 30 M€.