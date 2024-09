L’Algérie perd deux de ses joueurs

Grâce à des buts de deux anciens Lyonnais, Houssem Aouar et Amine Gouiri, les Fennecs ont entamé les qualifications à la CAN 2025 par une victoire face à la Guinée Équatoriale (2-0) ce jeudi. Toutefois, une nouvelle pourrait bien venir gâcher la fête.

La suite après cette publicité

Dans un communiqué paru hier soir, la Fédération Algérienne de football a annoncé le départ du rassemblement de deux de ses joueurs, le défenseur Rayan Ait Nouri et l’attaquant Mohamed Amoura. «Les deux joueurs ne feront pas le déplacement à Monrovia avec l’équipe nationale après avis médical et autorisation du sélectionneur national, Vladimir Petkovic, qui a préféré les préserver et les laisser se rétablir sans prendre de risque», explique-t-elle. Les deux hommes rejoindront leurs clubs dès ce samedi alors que le reste du groupe continuera, quant à lui, sa campagne de qualification à la CAN, contre le Libéria, mardi 10 septembre prochain.