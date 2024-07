James Rodríguez sur le point de résilier son contrat avec São Paulo

Tout juste élu meilleur joueur de la dernière Copa América, James Rodríguez rêve d’un retour en Europe. Le milieu offensif de 33 ans sous contrat jusqu’en 2025 avec São Paulo serait sur le point de trouver un accord avec le club brésilien pour une résiliation à l’amiable. D’après ESPN Brasil, le Colombien ne reportera plus les couleurs du club paulista.

Complètement relancé après son énorme Copa América (1 but et 6 passes décisives en 6 matchs), l’ancien Madrilène aurait une priorité : un retour en Europe. Le FC Porto serait notamment intéressé par l’idée de rapatrier son ancien numéro 10. Une chose est sûre, James, revanchard et bientôt libre de tout contrat, risque d’attirer les convoitises cet été.