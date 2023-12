Le Real Madrid est en panique totale

C’est reparti pour un tour ! Hier, le média espagnol AS a publié un nouvel article sur Kylian Mbappé et Erling Haaland, qui sont encore et toujours tous les deux dans le viseur du Real Madrid. Rien de bien nouveau donc. Mais la publication ibérique a confirmé une nouvelle fois que le Norvégien était passé devant le Français aux yeux de la direction merengue. Mais contrairement à KM7, qui sera libre en juin prochain, la star de Manchester City sera encore sous contrat et donc chère, malgré sa clause de départ de près de 200 millions d’euros. Mais actuellement, ce ne sont pas les deux attaquants qui rendent fou le Real Madrid.

En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont un problème hautement plus important à régler. Il s’agit du dossier de l’entraîneur. Depuis la saison dernière, le cas Ancelotti agite l’écurie ibérique en coulisses. Il a longtemps été annoncé sur le départ. Les médias espagnols ont même cité ses remplaçants potentiels puisqu’ils ont parlé de José Mourinho, Zinedine Zidane, Raul ou encore Xabi Alonso. Dans le même temps, le Mister a été envoyé du côté du Brésil. D’ailleurs, la CBF (fédération brésilienne) a même fait une annonce à son sujet le 5 juillet dernier.

Ancelotti entretient le flou

« Diniz a un style de jeu similaire à l’entraîneur qui prendra les commandes à partir de la Copa América, Carlo Ancelotti. Ils ont presque le même style de jeu », a lancé Ednaldo Rodriguez, patron de la Confédération Brésilienne de Football. L’ancien coach du PSG était donc attendu après l’été 2024, une fois son contrat dans la capitale espagnole terminé. Mais rapidement, la Cadena SER a expliqué qu’Ancelotti avait un accord avec la CBF mais qu’il n’avait rien signé. En effet, son plan était de rejoindre le Brésil si et seulement si le Real Madrid ne lui proposait pas de prolongation. Ce qui est visiblement l’idée qui trotte dans la tête des Merengues.

Relevo précise ce vendredi qu’ils veulent le voir prolonger son bail. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Depuis plusieurs semaines, Ancelotti reste flou sur son avenir. Publiquement, il répond systématiquement : «je sais seulement que je ne sais rien.» En privé, son comportement est un peu le même. D’autant qu’il n’a jamais exclu de prendre sa retraite. Le Real Madrid est dans le flou le plus total selon le média ibérique. Et cela commence à inquiéter, voire agacer la direction. Florentino Pérez veut être fixé, lui qui n’apprécie pas de voir son coach penser à un autre défi alors que son club joue sur tous les tableaux. Pour le président madrilène, le club est au-dessus de tout et tout le monde et doit avoir le dernier mot à chaque fois.

Le Real Madrid veut reprendre la main

Pérez, très attaché à l’image de son Real Madrid, n’acceptera pas de se faire dicter sa loi par Ancelotti. D’autant qu’il estime qu’il est un bon entraîneur, qui correspond à la Casa Blanca et qui sait travailler avec les jeunes talents. Il pense que son départ impacterait fortement le groupe, avec lequel l’Italien a noué d’excellentes relations. Pour toutes ces raisons, les Madrilènes ne veulent pas le perdre. Leur plan est de garder Ancelotti encore quelque temps et de confier d’ici un ou deux ans les clés de l’équipe à Xabi Alonso. Recruter un coach pour assurer la transition, comme Tuchel ou Klopp, n’est pas dans leurs plans.

Pour cette raison, la prolongation de Carlo Ancelotti est prioritaire à leurs yeux. Madrid craint malgré tout son départ. Au sein du club, certains pensent qu’il veut finir sa carrière d’entraîneur en beauté. Diriger une sélection mythique comme le Brésil serait un sacré défi. D’autres estiment qu’il est déjà d’accord avec la CBF mais qu’il n’annonce pas son choix pour ne pas être celui qui a mis un terme à la collaboration avec Madrid. En gros, il ne veut pas avoir le mauvais rôle. Si Ancelotti finit par annoncer son départ, le Real Madrid «se trouvera dans une position inattendue, inconnue et inconfortable» selon Relevo. Ce que Florentino Pérez redoute. La balle est dans le camp d’Ancelotti pour le moment. Ce qui fait paniquer les Madrilènes.