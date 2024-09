LdC, Barça : Dani Olmo out face à Monaco

Bonne nouvelle pour l’AS Monaco. Auteur d’un début de saison énorme avec le Barça, Dani Olmo ne sera pas de la partie au stade Louis II, ce jeudi, face aux Monégasques en Ligue des Champions. Selon AS, le milieu de terrain espagnol souffrirait d’une légère blessure aux ischios-jambiers - contractée lors de la victoire barcelonaise (4-1) ce dimanche face à Gérone - qui devrait le tenir écarté des terrains pour une petite dizaine de jours.

Pas de premier match en Ligue des Champions avec le Barça pour Olmo qui va donc devoir prendre son mal en patience. Sorti face à Gérone à cause de cette gêne derrière la cuisse, les premiers examens sont plutôt rassurants pour l’ancien joueur du Dinamo Zagreb. Le Barça ne prendra cependant aucun risque avec sa nouvelle star, encore auteur d’un but ce weekend, son troisième en trois matchs. Même sans Olmo, les Blaugranas débarqueront dans la Principauté avec une confiance impériale, forts de leurs cinq victoires consécutives et leur statut de leader en Liga.