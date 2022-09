PSG, FC Barcelone, Manchester City : Bernardo Silva dévoile où il jouera cette saison

La suite après cette publicité

Il a été l'un des grands noms de ce mercato estival. Et pour cause, depuis le mois de juin, il a été au coeur des rumeurs mercato, certaines étant même particulièrement loufoques. Le FC Barcelone était très intéressé par ses services, notamment en cas de départ de Frenkie de Jong. Mais le Néerlandais va finalement rester, et les Catalans n'ont pas les moyens de s'offrir le Portugais sans départ majeur.

Puis, le PSG est aussi venu aux nouvelles, comme révélé en exclusivité dans nos colonnes. Une option qui intéressait le Portugais, que Luis Campos connaît bien. Mais les Parisiens se sont finalement tournés vers des pistes plus abordables, comme Carlos Soler et Fabian Ruiz. Ces dernières heures en Catalogne, on a parlé d'une tentative de dernière minute du Barça, mais il n'en sera rien.

C'est décidé

Effectivement, après la large victoire de son équipe hier soir face à Nottingham Forest (6-0), l'ancien de l'AS Monaco s'est exprimé au micro de la radio catalane RAC1. « Je n'ai pas eu d'offres d'Espagne. Personne n'est venu, je reste à Manchester City. Je suis heureux. La décision est prise », a ainsi lancé l'international lusitanien de 28 ans.

Voilà qui met donc fin à ce feuilleton, alors que le joueur avait été estimé à 80-85 millions d'euros par Manchester City. Il n'y aura donc pas de départ de Bernardo Silva lors de ce deadline day, sauf gros retournement de situation. Le PSG et le FC Barcelone savent donc à quoi s'en tenir.