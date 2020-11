Real Madrid : Mariano recommence à y croire

Après sa belle saison du côté de l'Olympique Lyonnais, Mariano Diaz espérait surement revenir au Real Madrid et frapper un grand coup. Oui, mais voilà, finalement, l'attaquant n'entre pas dans les plans de l'entraîneur, Zinedine Zidane. Lors de son retour, il s'en est plutôt bien sorti en jouant 19 matches (quatre titularisations et quatre buts). Mais, depuis, c'est le néant ou quasiment.

Depuis deux années, les dirigeants de la Casa Blanca ne cessent de lui montrer la porte de sortie et travaillent même pour lui trouver des bonnes opportunités. Pas de chance, ils sont tombés sur un mur. Un mur qui souhaite rester coûte que coûte dans la capitale espagnole. L'année passée, il n'a joué que sept rencontres (cinq en Liga, deux en Super Coupe d'Espagne). Titulaire à aucune reprise, il a quand même trouvé le chemin des filets une fois.

Il s'est fait une préparation pendant la trêve

Cette saison, c'est encore pire. Il n'a joué que quatorze minutes, alors que le score était déjà entendu entre le Valencia CF et le Real Madrid (victoire 4-1 du club Ché). Toutefois, cette opportunité, offerte par Zidane, lui a fait du bien au moral nous raconte As ce lundi matin. Il est désormais convaincu qu'il aura des ouvertures pour faire ses preuves, même s'il est conscient que celles-ci seront peu nombreuses.

La gestion de Zidane le fait aussi poursuivre sur ce chemin. Même si le Français avouerait volontiers qu'il aurait préféré que Mariano (27 ans) ne fasse pas partie de son effectif, il le traite absolument comme tous les autres joueurs et donc, parfois, lui offre quelques minutes. L'ancien de l'OL, conscient que c'est une saison spéciale, avec beaucoup de rencontres très rapprochées, espère donc être utile à son entraîneur et lui prouver ses qualités de buteur alors que Luka Jovic peine dans le rôle de doublure de Karim Benzema. L'avant-centre s'est donc fait une mini préparation lors de cette trêve afin que ce mois et demi qu'il reste en 2020 soit le sien…