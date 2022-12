CdM 2022 : l'Argentine retient son souffle pour Rodrigo de Paul

Il a disputé l'intégralité des quatre premières rencontres de l'Argentine dans ce Mondial et est considéré comme l'homme de main de Lionel Messi dans l'entrejeu. Rodrigo de Paul, 28 ans, est un incontournable du onze de Lionel Scaloni, surtout après avoir rendu une prestation plus que convaincante face à l'Australie. Du coup, les dernières nouvelles venues de Doha inquiètent toute l'Argentine. Alors qu'Angel Di Maria, absent des huitièmes, s'est de nouveau entraîné avec le groupe, à deux jours du quart de finale face aux Pays-Bas, Rodrigo de Paul est lui blessé !

Selon Olé, le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid souffre d'une gêne musculaire aux ischio-jambiers, survenue hier à l'entraînement, et c'est pourquoi il a effectué des exercices en marge du groupe, ce mercredi. Aperçu aux côtés du personnel médical de l'Albiceleste, en compagnie de Papu Gomez, qui est lui toujours blessé à la cheville gauche, Rodrigo de Paul n'a plus que 48 heures pour se remettre sur pied. Sur place, certains le voient déjà out pour les quarts de finale. Et Leandro Paredes semble le mieux placé pour palier son absence, en cas de forfait.

