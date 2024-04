PL : Nottingham Forest s’offre Fulham, West Ham résiste à Tottenham

Une partie de la 31e journée de Premier League se déroulait ce soir avec 5 rencontres au programme. L’occasion de voir Nottingham Forest s’imposer à domicile face à Fulham 3-1 et prendre un peu d’air sur la zone rouge. Toujours 17es, les Reds ont maintenant 3 points d’avance sur Luton, et 6 sur Burnley, qui n’a pu faire mieux que match nul lors de la réception de Wolverhampton 1-1.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Tottenham 57 30 18 17 6 7 62 44 7 West Ham 45 31 -5 12 9 10 50 55

Dans le même temps, Bournemouth s’est imposé sur Palace 1-0, Newcastle a été rejoint en fin de partie par Everton et avance encore au ralenti en championnat (8e). Enfin plus haut dans le tableau, Tottenham est allé prendre un point sur la pelouse du voisin West Ham. Maddison avait ouvert le score, avant l’égalisation de Zouma. Les Spurs occupent toujours la 5e place, 2 rangs et 12 points devant son adversaire du soir.

Les résultats des matchs de la soirée :

Nottingham Forest 3 - 1 Fulham : Hudson-Odoi (9e), Wood (19e), Gibbs-White (45e+3) ; Adaraboyo (49e)

Newcastle 1 - 1 Everton : Isak (15e) ; Calvert-Lewin (sp 88e)

Bournemouth 1 - 0 Crystal Palace : Kluivert (79e)

Burnley 1 - 1 Wolverhampton : Bruun Larsen (37e) ; Aït-Nouri (45e+3)

West Ham 1 - 1 Tottenham : Zouma (19e) ; Johnson (5e)