L’AS Monaco souhaite prêter Jordan Semedo Varela

L’AS Monaco Academy est l’un des centres de formation les plus réputés de France et d’Europe. Chaque saison, plusieurs talents et non des moindres sortent de l’Academy. Chrislain Matsima, Maghnes Akliouche, Eliesse Ben Seghir, Eliot Matazo ces dernières saisons. La suite n’est pas mal non plus avec Edan Diop, Soungoutou Magassa ou Jordan Semedo Varela. Pilier et capitaine du groupe Élite de l’AS Monaco, ce dernier, qui est capable d’évoluer dans un 3-5-2 ou dans un 3-4-3, est un petit gabarit explosif et doté d’une belle vitesse.

Titulaire dans l’Equipe de France U20 qui a disputé la Coupe du Monde en Argentine, Jordan Semedo Varela doit malgré tout gagner en temps de jeu pour progresser au plus haut niveau. Après avoir rencontré la direction sportive, il a été décidé ensemble que la meilleure étape pour l’évolution de sa carrière est un prêt pendant une saison pour qu’il puisse gagner en temps de jeu pour revenir plus fort sur le Rocher d’ici un an. Cela tombe bien, le Cercle Bruges, club satellite du club du Rocher s’est manifesté concrètement auprès de Monaco pour l’accueillir, d’autant que le titulaire du poste Olivier Deman est sur le départ. Mais des clubs français de Ligue 1 (Lorient, Brest) et de Ligue 2 (Valenciennes, Grenoble, Sochaux et Guingamp) ont pris des renseignements auprès de l’ASM concernant la disponibilité du latéral gauche piston sous contrat jusqu’en juin 2025 et les conditions éventuelles d’un prêt.

