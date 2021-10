José Mourinho évoque une relation spéciale avec Newcastle

Le rachat de Newcastle fait parler beaucoup de monde, non seulement ses supporters mais de plus en plus de joueurs et entraîneurs. Samedi dernier, c'était au tour de l'entraîneur de l'AS Rome de répondre à une question d'un journaliste sur ce sujet : « Sur Newcastle, je n'ai rien à dire. Absolument rien à dire. La seule chose que je peux dire, c'est que pendant de nombreuses années, j'ai travaillé avec l'un des personnages les plus importants de l'histoire de Newcastle, Sir Bobby Robson, et donc, à cause de cela, j'ai toujours eu un lien affectif avec cette ville et ses supporters. Mais ce n'est rien de plus que cela. »

La suite après cette publicité

Néanmoins, toute mention de Newcastle, surtout comme celle-ci, de la part d'un entraîneur pourrait faire parler outre-Manche, étant donné que les Magpies seraient à la recherche d'un nouveau coach pour le futur projet sportif. C'est pour cela que le Special One a également tenu à souligner son bonheur d'être chez les Giallorossi : « Je suis ici, je suis vraiment heureux d'être ici. Je suis concentré à 100 % sur le projet de la Roma, le projet Friedkin. » Le message est clair.