Arsenal : Mikel Arteta ébloui par la performance de Thomas Partey

Arrivé dans les derniers instants du mercato à Arsenal pour le plus grand bonheur des fans qui espéraient le recrutement d’un milieu de terrain confirmé, Thomas Partey impressionne déjà sous la houlette de Mikel Arteta. Titulaire lors de la courte victoire des siens contre le Rapid Vienne jeudi soir (1-2) pour son premier avec ses nouveaux partenaires, l’ancien milieu des Colchoneros a déjà conquis son coach qui n’a pas manqué de faire l’éloge de ses qualités au micro de Sky Sports à l'issue de la rencontre.

«Il avait l'air vraiment solide, vraiment confortable, et je pense qu'il a tenu le milieu de terrain tout seul en seconde période quand nous étions un peu plus ouverts et avons pris plus de risques, attaquant des espaces avec certains joueurs» a ainsi déclaré le tacticien espagnol, mentionnant qu’il fallait s’attendre à encore mieux avec sa nouvelle recrue.