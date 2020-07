PSG - Celtic Glasgow : les compositions sont là

Après avoir cartonné Le Havre (9-0) puis Waasland Beveren (7-0), le Paris Saint-Germain affronte un adversaire plus coriace, le Celtic Glasgow. A domicile, les Franciliens optent pour un 4-4-2 avec Keylor Navas dans les buts. Thilo Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos et Mitchel Bakker forment la défense. Le double pivot est assuré par Idrissa Gueye et Leandro Paredes. Angel Di Maria, Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Neymar Jr sont associés en attaque.

De son côté, le Celtic Glasgow opte pour un 4-3-3 classique, avec Scott Bain dans les buts. Greg Taylor, Christopher Jullien, Kristoffer Ajer et Jeremie Frimpong forment la défense. Aligné en sentinelle, Nir Bitton est épaulé par Callum McGregor et Olivier Ntcham. Enfin, la ligne offensive est constituée de Ryan Christie, Odsonne Édouard et Mohamed Elyounoussi.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Navas – Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Bakker – Gueye, Paredes – Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar

Celtic Glasgow : Bain - Taylor, Jullien, Ajer, Frimpong - McGregor, Bitton, Ntcham- Christie, Édouard, Elyounoussi