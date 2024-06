Le rapport accablant sur les discrimination envers les femmes dans le foot

Les nouvelles données collectées par Women in Football sont inquiétantes. Leur rapport révèle une augmentation des cas de discrimination dans le football féminin. Selon leur étude, 89 % des femmes ont été victimes de discrimination sur leur lieu de travail dans le monde du football, un chiffre en forte hausse. En 2023, ce chiffre était de 83 %, tandis qu’en 2020, seulement 66 % des femmes déclaraient avoir été victimes de discrimination.

La suite après cette publicité

La discrimination fondée sur le sexe est rarement signalée. Lorsque c’est le cas, il n’y a pas de chiffre publié spécifiquement sur ce type de discrimination. Plus de 60 % de celles qui ont signalé un incident ont déclaré qu’aucune mesure n’avait été prise par la suite. Pire encore, 16 % affirment qu’elles n’ont même pas été écoutées. Malgré les lenteurs des progrès dans le domaine du football féminin, les acteurs de ce secteur restent optimistes. 85 % des femmes interrogées et 91 % des hommes interrogés par l’ONG Women in Football pensent que les opportunités pour les femmes dans l’industrie du football s’amélioreront à l’avenir.