Le FC Barcelone a déjà choisi le remplaçant de Xavi !

Xavi risque-t-il de se faire licencier dans les prochains jours ? Ce n’est clairement pas la tendance. Même si la situation du Barça est un peu compliquée en ce moment, et que le champion en titre pointe à 9 unités de Girona, le leader de la Liga, Xavi n’est pas encore spécialement en danger. Mais si la situation ne change pas au retour de la trêve hivernale, Joan Laporta pourrait prendre une décision drastique. Le président de l’écurie catalane semble d’ailleurs jouer un double-jeu, puisque s’il soutient son coach en public, les échos qui nous viennent de la presse catalane évoquent un certain agacement du patron barcelonais. Il se dit également que Xavi n’était pas son premier choix à l’époque…

Mais on le sait, dans ce business, ce sont les résultats qui priment. Si l’an dernier le Barça s’en est plutôt bien sorti avec ce titre national malgré un échec européen, cette saison, c’est très mal parti en championnat. Xavi et bon nombre de ses joueurs, peu en forme actuellement, vont donc devoir redresser la barre, ou il risque d’y avoir des victimes… Une chose est sûre, Joan Laporta ne veut pas être pris au dépourvu et a déjà commencé à préparer l’après-Xavi, même si, comme indiqué précedemment, un départ ou un licenciement du coach ne semble pas encore d’actualité.

Un entraîneur prometteur

Comme l’indique la Cadena COPE, la direction du FC Barcelone sait déjà à qui confier les clés du camion en cas de départ de l’ancien milieu de terrain du Barça et de la Roja. La radio explique que c’est Rafa Marquez qui serait le nouveau coach barcelonais, lui qui entraîne actuellement le Barça B. L’ancien défenseur et milieu défensif mexicain, qui a défendu les couleurs du club entre 2003 et 2010, est actuellement sixième avec l’équipe B barcelonaise en troisième division espagnole, et son travail semble faire l’unanimité en interne.

La saison dernière, son équipe avait disputé les play-offs de montée en deuxième division, mais avait terminé par échouer. Ce qui n’a pas porté préjudice au Mexicain, loin de là. Du haut de ses 44 ans, il a les qualités exigées pour entraîner l’équipe première, aux yeux des dirigeants du moins. Disciple de Pep Guardiola, mais aussi influencé par un certain Didier Deschamps qu’il a connu du côté de Monaco, Marquez s’inscrit pleinement dans ce profil de coach misant sur le jeu de position si cher aux Catalans, et il a amplement prouvé avoir ce fameux ADN Barça. Il a aussi permis à bon nombre de jeunes de franchir un palier, à l’image de Marc Guiu, qu’on a déjà pu voir en A. Affaire à suivre…