Rennes : MU accélère pour Eduardo Camavinga

Et si le PSG se faisait doubler dans le dossier Eduardo Camavinga ? Ces dernières heures, la presse anglaise révélait un regain d'intérêt de Manchester United pour le milieu du Stade Rennais. Et il semblerait que les Red Devils soient disposés à accélérer dans ce dossier.

La suite après cette publicité

Selon les informations de RMC Sport, une entrevue devrait avoir lieu entre les dirigeants anglais et l'entourage de l'international français en milieu de semaine prochaine. Une opération séduction destinée à convaincre Camavinga de rallier Old Trafford plutôt qu'opter pour un transfert au PSG. Pour rappel, Eduardo Camavinga possède encore un an de contrat à Rennes, mais le joueur refuse de prolonger.