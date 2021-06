Manchester United s'apprête à jouer les trouble-fêtes pour Eduardo Camavinga

La suite après cette publicité

«Là, ce n'est pas une chose à laquelle j'ai réfléchi avec ma famille. On se concentre d'abord sur le Stade Rennais. C'est sûr que si je vous dis que ça ne fait pas plaisir, ça serait mentir. C'est sûr que ça fait plaisir lorsque de grands clubs s'intéressent à vous. Maintenant, ce n'est pas le moment de se concentrer sur ça.» Interrogé sur son avenir il y a plusieurs semaines, Eduardo Camavinga souhaitait alors terminer la saison avec le SRFC avant de prendre une décision. L'exercice 2020-2021 est désormais terminé et le milieu de terrain français va pouvoir penser à son futur.

Un futur qui peut s'annoncer radieux quand on voit la liste des prétendants, à savoir le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Bayern Munich, le FC Barcelone ou encore Arsenal. Car avec un contrat qui se termine en juin 2022, et une prolongation qui tarde à venir au Stade Rennais, l'international tricolore (3 sélections, 1 but) attise forcément les convoitises. Et dans ce dossier, une écurie anglaise compte bien venir gâcher la fête et doubler tout le monde : Manchester United.

Camavinga, l'autre priorité de MU

Comme l'explique ce dimanche le Daily Mail, les Red Devils ont toujours un œil sur le milieu de terrain de 18 ans, suivi depuis l'an dernier. Pour le moment, les pensionnaires d'Old Trafford veulent finaliser le transfert de Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund. Mais derrière, la priorité se nomme Eduardo Camavinga. Car MU cherche également un joueur pour son entrejeu et un défenseur central sur ce mercato estival.

Le média anglais affirme que Manchester United pourrait se rapprocher du Stade Rennais en vue d'un transfert dans les prochains mois. Une bien mauvaise nouvelle pour les autres clubs intéressés tel que le PSG ? Affaire à suivre mais ce qui est certain, c'est que pour recruter Eduardo Camavinga, les écuries européennes vont devoir être convaincantes, avec notamment une offre assez élevée.