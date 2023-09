RC Lens : le premier but d’Elye Wahi se fait toujours attendre

La suite après cette publicité

Il semble déjà loin ce 20 août 2023. Ce soir-là, à l’occasion de la réception du Stade Rennais, le RC Lens présentait en grandes pompes son tout nouvel attaquant : Elye Wahi. A 20 ans seulement, l’ancien Montpellierain devenait la recrue la plus chère de l’histoire des Sang et Or (30 M€ + 5 M€ de bonus). Il y avait de quoi s’emballer tant la fête était belle devant le public de Bollaert, et avant le retour du club en Ligue des Champions. L’euphorie est déjà finie. Après 6 journées de championnat, les Artésiens ont enfin remporté leur première victoire de la saison (face à Toulouse) après quelques déconvenues, à Brest notamment (défaite 3-2 après avoir mené 0-2), mais aussi à Monaco (cinglant revers 3-0) et même à domicile face à Metz (désillusion 1-0).

La recrue phare de cet été est à l’image du club. Wahi connaît des débuts poussifs avec sa nouvelle équipe. Remplaçant face au PSG pour sa première apparition, il a surtout dégusté le physique de Milan Skriniar. Il a ensuite enchaîné deux titularisations décevantes (Monaco et Metz) avant de céder sa place dans le onze contre Toulouse à Wesley Saïd, buteur ce soir-là. Entré en cours de jeu, le jeune avant-centre s’est offert sa première passe décisive sur le but de la victoire signé Guilavogui, l’autre recrue offensive du mercato. Après 5 matches toutes compétitions confondues, le bilan est tout de même un peu maigre pour l’ampleur du transfert, aucun but, une seule offrande et un retard physique mis en lumière par Franck Haise en conférence de presse.

À lire

Sergio Ramos déjà cambriolé à Séville

Un déficit physique pour expliquer un manque de réussite

«J’ai regardé depuis combien de temps Elye était avec nous. Ça fait trois semaines entre le moment où il est arrivé, celui où il a commencé à s’entrainer avec nous, la coupure avec l’équipe de France (Espoirs), plus la préparation où en terme de niveau athlétique, il en manquait beaucoup», défendait son entraineur à deux jours du déplacement à Strasbourg (vendredi, 21h). Un déficit qui pourrait expliquer ce manque de réussite devant le but. Depuis sa signature, le buteur n’a frappé que six fois au but pour quatre tentatives cadrées (275 minutes au total). Il y a des motifs d’espoir car ce taux de 66% est déjà supérieur à ce qu’il a connu au MHSC (58%) où, tout de même, un tir cadré sur deux finissait sa course au fond des filets. Haise observe également cette courbe de progression.

La suite après cette publicité

D’après l’entraineur lensois, les choses vont dans le bon sens. C’est lui par exemple qui se procure le coup-franc de l’égalisation transformé par Fulgini contre Séville en Ligue des Champions. Sa présence permet aussi de libérer Morgan Guilavogui du marquage toulousain le week-end dernier lors du but de la victoire. «Je lui ai demandé avant Séville (en Ligue des Champions) d’avoir des courses à haute intensité plus régulières, ou pour le pressing, étirer le bloc adverse, attaquer la profondeur. Contre Séville pour le premier match débuté avec nous, ses données étaient vraiment intéressantes et son match était très intéressant. C’est là où je l’attends, sur des objectifs de moyens.» Restera alors à enfin débloquer le compteur, ce pour quoi le tonique natif de Courcouronnes est venu.

Le réveil est attendu

Successeur désigné de Loïs Openda, le droitier auteur de 19 buts en L1 la saison passée n’a pas perdu ses talents durant son transfert. Appelé par Thierry Henry en équipe de France Espoirs, Wahi est apparu en grande forme. Il a même marqué deux fois contre le Danemark, et délivré une passe décisive face à la Slovénie. Selon son coach, les buts vont venir, ce n’est qu’une question de temps. «Je ne lui mets aucune pression, et personne ne lui en met ici. Lui c’est autre chose mais je ne lui dis pas : "il faut que tu marques". C’est souvent contre-productif. Comme tous les attaquants, il veut mettre son premier but avec Lens.» C’est souvent le piège, à trop réfléchir, on en oublie parfois l’essentiel. C’est ce qu’il s’est passé d’ailleurs en fin de rencontre contre le TFC où il oublie de se replacer pour être finalement signalé hors-jeu.

La suite après cette publicité

Wahi avait sans doute une obsession trop forte pour son premier but, qui lui a donc été bêtement refusé. Ce n’est que partie remise mais celui qui est nommé pour le trophée Kopa (meilleur joueur de moins de 21 ans) serait bien inspiré d’ouvrir les vannes, pour lui et pour son club afin d’enchainer en championnat, mais également en Ligue des Champions puisqu’Arsenal (3 octobre, 21h) sera le prochain gros morceau. «Je suis content de l’évolution d’Elye, dégonfle Franck Haise. Il y a encore plein de choses sur lesquelles il doit avancer, son intensité défensive, être connecté sur les aspects du jeu mais je sais aussi qu’il est avec nous depuis trois semaines et qu’il n’a que 20 ans. Et qu’il y aura encore du travail pour de longues semaines et de longs mois.» Comme souvent, la patience est la clé du succès, même le temps peut aussi avoir des vertus élastiques après un tel transfert.