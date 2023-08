Le RC Lens s’offre le très convoité Elye Wahi !

La suite après cette publicité

Nous vous l’annoncions ces dernières heures, le transfert d’Elye Wahi est désormais officiel. Sous contrat avec Montpellier jusqu’en juin 2025, l’international espoir tricolore a décidé de rejoindre le RC Lens. Un nouveau cap passé dans la carrière du jeune buteur montpelliérain, auteur de 19 buts et 6 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues la saison dernière.

«Talent précoce, devenu l’un des buteurs les plus en vue du championnat de France à seulement 20 ans, Elye Wahi débarque en Artois. Avant-centre de percussion, rapide et bien affuté techniquement, l’international Espoirs français s’est engagé pour les cinq prochaines années en Sang et Or», précise le communiqué du club pour officialiser la nouvelle. Un temps convoité par West Ham, qui n’est finalement pas parvenu à donner les garanties nécessaires, mais aussi Francfort, qui a vu son offre être rejetée par la direction héraultaise, Elye Wahi (20 ans) va donc poursuivre sa carrière dans le nord de la France avec le dernier deuxième de Ligue 1. Une opération qui devrait coûter environ 35 millions d’euros aux Sang et Or.

À lire

Lens veut reprendre l’avantage !

Le RC Lens a convaincu Elye Wahi

Passé par Montfermeil, l’avant-centre français va ainsi rallier les rangs d’une écurie qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. Un projet à la hauteur de son talent et de ses ambitions. Sous ses nouvelles couleurs, Wahi aura cependant la lourde tâche de faire oublier Loïs Openda, parti au RB Leipzig après une saison étincelante au sein du club artésien (quatrième meilleur buteur du championnat de France avec 21 réalisations).

La suite après cette publicité

Un temps intéressé par Chuba Akpom, depuis parti du côté de l’Ajax Amsterdam, le RC Lens avait finalement stoppé définitivement les négociations pour accélérer sur le dossier Wahi. Si la piste menant à Hugo Ekitike était également une option pour Grégory Thil et la cellule de recrutement des Sang et Or, c’est finalement le natif de Courcouronnes qui foulera la pelouse du Stade Bollaert-Delelis. Un très joli coup réalisé par le RCL qui arrache l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.