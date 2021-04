Ligue 1 : grâce à un doublé de Memphis Depay, l'OL se défait de Nantes

Pour conclure cette 33ème journée de Ligue 1, un prétendant au titre affrontait une équipe prête à tout pour se maintenir. L'Olympique Lyonnais, 4ème avant le coup d'envoi, se déplaçait à la Beaujoire pour affronter le FC Nantes, 19ème à 4 points du premier non relégable. Les hommes de Rudi Garcia devaient s'imposer pour suivre le rythme de Paris et de Monaco, vainqueurs tous les deux un peu plus tôt dans la journée alors que l'équipe d'Antoine Kombouaré pouvait profiter des faux pas de Lorient et de Nîmes.

La suite après cette publicité

En première période, les Lyonnais frappaient d’entrée avec ce but dès la 5e minute de Memphis Depay. Le Néerlandais s’offrait même un doublé avant la mi-temps en transformant un penalty obtenu par Toko Ekambi à la 35e minute. 2-0 à la pause. En seconde période, Nantes allait mieux et s’offrait même le but de l’espoir grâce à Pallois (60e). Pas assez pour offrir un point aux Nantais malheureusement. Victoire importante pour les Gones qui revenaient à trois points de Lille, le leader, et qui pouvaient plus que jamais continuer de croire en un possible titre de champion de France. Quant aux Canaris, cette défaite les plongeaient encore plus dans le doute. Ils restaient à 4 points de Lorient le premier non relégable et à 3 longueurs de Nîmes le barragiste.

Le classement de la Ligue 1