Bundesliga : le Borussia Dortmund met en danger l’incroyable hégémonie du Bayern Munich !

Le 6 avril 2013, l’une des plus belles séries du football sur les dernières saisons a connu son lancement. En s’offrant l’Eintracht Francfort à l’extérieur grâce à un but de Bastian Schweinsteiger (1-0), le Bayern Munich a mis fin à deux années sans titre en confirmant sa victoire en Bundesliga aux dépens du Borussia Dortmund. Depuis, le Rekordmeister a enchaîné les championnats et se retrouve sur une série de 10 victoires de rang. Banalisant le fait de remporter le championnat allemand, le Bayern Munich aurait pu se faire surprendre lors de la saison 2018/2019 par le Borussia Dortmund, mais les Marsupiaux de Lucien Favre ont échoué de deux points. Mais cette année, les choses pourraient connaître une issue différente. En tout cas la possibilité de voir le Bayern Munich échouer dans la course au titre n’est plus une pensée si absurde. Après 25 journées de Bundesliga et alors qu’on attaquera la dernière ligne droite après la trêve internationale, le Bayern Munich n’est pas leader puisque le Borussia Dortmund pointe en tête avec une unité d’avance.

La suite après cette publicité

Un BvB en totale confiance

Ce week-end, les Marsupiaux ont fait le travail en déroulant contre le FC Cologne avec une lourde victoire 6-1 avec des doublés de Sébastien Haller et Marco Reus. Le premier est en train de doucement retrouver ses sensations après son retour de maladie (cancer des testicules) quand le second enchaîne bien en ce moment (4 buts et 3 offrandes sur ses 6 derniers matches de Bundesliga). Après une première partie de saison délicate, Edin Terzic a su trouver la bonne formule et la dynamique actuelle est splendide avec 28 points obtenus sur 30 possibles en 2023. Profitant aussi des retours des blessés et d’homme fort comme Jude Bellingham, Marius Wolf ou encore Julian Brandt sur les dernières semaines, le BvB semble enfin lancé. À neuf matches de la fin de la saison, l’espoir est permis. En tout cas l’état d’esprit affiché est irréprochable et résulte d’une vraie remise en question. «Nous avons beaucoup parlé pendant la pause hivernale et nous nous sommes dit : "hé, nous devons faire mieux", parce que nous n’étions pas satisfaits de la première partie de la saison», a notamment révélé Emre Can il y a deux semaines.

À lire

Bayern : l’entourage de Benjamin Pavard confirme pour son avenir

Le Borussia Dortmund peut-il être champion d'Allemagne cette saison ? Oui Non

De quoi rêver du titre ? Du côté du club de la Ruhr, on ne s’interdit pas de rêver, à l’image du coach Edin Terzic : «je sais que c’est un sujet passionnant, mais nous voulons que les gens prennent plaisir à nous regarder jouer. Quand ils célèbrent comme ça, c’est bien pour nous, mais nous n’avons pas terminé une journée de championnat à la première place depuis 2019. De quel droit pouvons-nous dire que nous serons au rendez-vous lors de la 34e journée ? Mais cela ne veut pas dire que nous ne ferons pas tout ce que nous pouvons pour y parvenir. Dans deux semaines, nous voulons montrer un bon match comme nous pouvons le faire.» Marco Reus lui de son côté est conscient de l’importance du choc du 1er avril contre le Bayern Munich : «en général, je ne dirais pas que c’est décisif, mais c’est très important. Bien sûr, si tu gagnes le match, tu emportes la confiance en toi avec toi dans les prochains matchs. J’espère que nous serons prêts.»

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich tombe de haut

Si le Borussia Dortmund est dans cette posture c’est aussi parce que dans le même temps, le Bayern Munich connaît une trajectoire bien différente. Déjà, la forme du Rekormeister en 2023 est moins reluisante avec 18 points sur 30 possibles. Ainsi, Dortmund a récupéré 10 points en deux mois sur son rival. Pourtant sur trois victoires de rang et menant 1-0 contre le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich s’est incliné 2-1 ce dimanche à la suite de deux penalties transformés par Exequiel Palacios. Pas le meilleur moyen de partir en trêve internationale, mais sans doute la façon la plus propice de se faire dézinguer par son coach Julian Nagelsmann en conférence de presse d’après match : «à l’exception des dix dernières minutes, nous avons été la plus mauvaise équipe. Aujourd’hui, nous étions paresseux. Défensivement et offensivement, certains joueurs avaient un ratio de zéro pour cent. Nous étions vraiment faibles dans notre propre présentation de jeu. (…) J’ai rarement vu aussi peu d’envie, si peu de mentalité, si peu de domination dans les duels.»

Avec 51 points obtenus sur 75 unités possibles, le Bayern Munich est loin de ses standards et il faut remonter à la saison 2011/2012 pour atteindre un bilan équivalent. À l’époque, le titre avait été remporté par… le Borussia Dortmund. Si cette issue est encore loin d’arriver, il ne faudra pas chômer pour réagir du côté des Bavarois. Ancien joueur du Bayern et consultant pour la Sky, Lotthar Matthaüs estime que cette claque cumulée aux célébrations des supporters de Dortmund peut éveiller un sentiment de révolte dans les rangs bavarois : «le Bayern entend ces chants de fans et peut s’en souvenir pendant deux semaines. Nous attendons tous avec impatience le match à Munich dans deux semaines.» Un duel pour le titre de champion qui n’était pas forcément prévu il y a quelques semaines, mais qui risque d’animer cette fin de saison.