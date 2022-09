Chelsea fait une offre en or à Luis Campos !

La suite après cette publicité

La recrue star du mercato. Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de revenir à plus de simplicité tout en se renforçant avec des éléments talentueux et ambitieux. En revanche, le club de la capitale a décidé de prendre un poids lourd de la planète football pour s'occuper du recrutement et de la restructuration de l'équipe fanion. Et c'est sur Luis Campos qu'ils ont décidé de miser cet été 2022. Fort de ses succès à l'AS Monaco ou encore au LOSC, le Portugais, qui a une solide réputation dans le milieu du ballon rond, a été choisi pour amener son expertise et ses idées. Le 10 juin dernier, les champions de France ont annoncé la nouvelle via un communiqué de presse.

Un premier mercato à Paris

« Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. Luis Campos aura la charge de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle masculine du Paris Saint-Germain. Expert du football de renommée mondiale, Luis Campos est un pionnier du développement et de l’amélioration du jeu, réputé pour son approche moderne et innovante. Au cours de sa carrière, Luis Campos a accompagné les performances de nombreux grands noms du football, tout en encourageant l’émergence de nouvelles générations de talents devenus depuis des joueurs majeurs du football mondial. Le Club, qui a toujours attiré les plus grands talents du football, bénéficiera des idées, des connaissances et de l'expérience de Luis Campos, pour aider l'équipe à franchir un nouveau palier.»

Déjà au travail alors qu'il n'était pas encore officiellement employé par le PSG, Campos a poussé en coulisses afin que Christophe Galtier rejoigne Paris pendant que d'autres rêvaient de Zinedine Zidane. Une fois Galtier en place, le Conseiller Football a également dressé une liste de joueurs à recruter en priorité. Et si les pensionnaires du Parc des Princes ont dégraissé tout en multipliant les renforts, Campos, ainsi que son entraîneur, n'ont pas été contents du mercato. L'échec du dossier Milan Skriniar lui est resté en travers de la gorge. Ses relations avec Antero Henrique, chargé de mener les négociations, n'ont pas été très bonnes. Qu'importe, le travail de Luis Campos a été salué.

Chelsea et MU le veulent

Ce, alors qu'il doit jongler entre ses obligations avec le PSG et celles avec le Celta Vigo, club où il est également conseiller externe. Ses qualités sont appréciées et ce week-end le Times a annoncé que Chelsea souhaitait l'enrôler. Todd Boehly, propriétaire de l'écurie anglaise, aurait déjà échangé avec lui et son nom aurait été mentionné au moment des négociations pour faire signer Graham Potter en tant qu'entraîneur principal. Ce mardi, Le Parisien confirme que les Blues sont très intéressés par le profil de Luis Campos. Mieux, on apprend que les Londoniens lui offrent un salaire de 8 millions d'euros pour quitter le PSG et rejoindre les pensionnaires de Stamford Bridge.

Mécontents du début de saison, les nouveaux dirigeants de Chelsea veulent frapper fort sur le mercato et font confiance à Campos et à son carnet d'adresses pour flairer les bons coups. Le Portugais serait ainsi en charge des deux prochains mercato des Blues (hiver et été 2023). Il aurait des moyens colossaux à sa disposition puisqu'il bénéficierait d'une enveloppe de 300 millions d'euros pour bâtir une équipe compétitive. Le Parisien ajoute que Jim Ratcliffe, candidat au rachat de Manchester United, a fait de Luis Campos sa priorité afin d'être à la tête de la direction sportive du club. Campos, qui ne peut travailler pour plus de trois clubs à la fois, pourrait quitter Paris, qui aura un dédommagement dans ce cas précis. Il n'y a pas que les stars du PSG qui sont courtisées sur le mercato.