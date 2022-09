Chelsea veut aussi enrôler Luis Campos !

La suite après cette publicité

On peut le dire, Luis Campos est un homme très occupé. Le Portugais est actuellement conseiller sportif du Paris Saint-Germain et du Celta de Vigo, et a connu un été pour le moins animé, multipliant les recrues pour les deux clubs. Forcément, c'est en fin de saison qu'il sera jugé, tout comme les hommes qu'il a fait signer dans ces deux clubs. Mais sa cote reste excellente à travers l'Europe du foot.

Et pour preuve, le sérieux quotidien britannique The Times indique que Chelsea souhaite aussi s'offrir les services du réputé dirigeant lusitanien. Todd Boehly ne serait pas satisfait de l'organigramme actuel à Chelsea et le nouveau propriétaire américain de l'écurie londonienne veut changer les choses.

Adieu Paris ?

Luis Campos est donc l'élu pour mener à bien une petite révolution en interne, et il s'agit de bien plus que d'un simple intérêt, puisque Boehly a déjà discuté avec le Portugais. Le média indique que Chelsea a encore l'intention de recruter lourd cet hiver et veut donc que ce soit Campos qui gère tout ça. Son arrivée a également été évoquée dans les discussions avec le nouveau coach Graham Potter, qui vient remplacer Thomas Tuchel, et le coach britannique a indiqué l'importance d'avoir quelqu'un comme Campos à ses côtés.

Forcément, une question se pose : s'il venait à accepter le poste à Chelsea, le Portugais continuerait-il de travailler avec le PSG ? Si bosser pour le Celta et le club francilien semble plutôt compatible dans la mesure où les deux clubs ne sont pas concurrents sportifs et ne rivalisent pas pour les mêmes joueurs sur le mercato, ça sera bien différent avec les Blues... Affaire à suivre...