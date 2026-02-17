Menu Rechercher
José Mourinho cartonne Vinicius Jr après les incidents racistes

Par Max Franco Sanchez
Alors que Vinicius Jr a été la cible d’insultes racistes de la part de Gianluca Prestianni, qui l’a traité de singe, José Mourinho a tenu des propos qui vont faire parler devant les caméras de Movistar. « Prestianni doit être désolé de quoi ? », a-t-il d’abord lancé, lorsque le journaliste lui a demandé si l’Argentin regrettait son geste.

« J’ai parlé avec Prestianni et Vinicius, l’un me dit une chose, l’autre me dit l’autre. Je ne veux pas dire que je crois ce que dit Prestianni à 100%, mais je ne peux pas dire que ce que m’a dit Vinicius est la vérité. C’était un grand match jusqu’au bout, face à un grand Real Madrid. Vinicius met un superbe but que seul lui ou Mbappé peuvent marquer », a-t-il ajouté, avant de s’en prendre au Brésilien. Selon lui, il n’aurait pas dû célébrer de la sorte. « Quand tu mets un but comme ça, célèbre avec tes coéquipiers, ne va pas provoquer 60.000 personnes. Dans combien de stades c’est déjà arrivé avec Vinicius ? C’est un joueur de classe mondiale, mais si tu marques un but comme ça, célèbre avec tes coéquipiers », a lancé le Special One, qui a aussi pesté contre les décisions de l’arbitre, dont son carton rouge.

