L1 : les images folles de la réunion pour les droits TV

Il est désormais de notoriété publique que les réunions entre les présidents de Ligue 1 et la LFP ont été sacrément tendus, dans le money time notamment. Les dernières révélations de L’Equipe ont permis de découvrir les interactions corsées entre les divers intervenants. Notamment entre Nasser Al-Khelaïfi et le tandem composé par Joseph Oughourlian, président du RC Lens, et John Textor, le président de l’OL.

Mais France TV fait encore plus fort en diffusant les images de cette fameuse réunion via Zoom, où l’on entend les trois hommes quasiment s’invectiver, alors qu’il est clairement reproché à Al-Khelaïfi un conflit d’intérêt entre son rôle au PSG et celui à beIN Sports. Le ton monte et la tension est palpable. La séquence sera visible entièrement lors d’un Complément d’Enquête, diffusé en mars.