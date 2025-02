Al-Khelaïfi, Textor, Caillot, Comolli : révélations explosives sur les clashes entre présidents de L1

L’ambiance entre les présidents de Ligue 1 est orageuse. Et cet après-midi, L’Équipe a publié un document explosif concernant la réunion du 14 juillet 2024, dater à laquelle les dirigeants du football français ont validé le choix DAZN-beIN SPORTS pour la diffusion du championnat. En effet, certains présidents n’ont pas hésité à s’écharper avec Nasser Al-Khelaïfi, accusé de conflit d’intérêts en raison de sa position de président du PSG et de beIN SPORTS. Ce fut le cas du boss du RC Lens, Joseph Oughourlian. « Nasser, je pense que tu devrais respecter les autres présidents », a-t-il déclaré, avant que le Qatarien lui réponde : « tu es intelligent et tu es un homme d’affaires, mais tu ne comprends rien aux médias… » Ensuite, ce fut au tour de John Textor. Assisté par Laurent Prud’homme, son directeur général, l’Américain a tout d’abord tenté de prendre la parole en vantant les mérites d’une chaîne LFP. Mais il n’a pas le temps de conclure que le patron de Reims, Jean-Pierre Caillot, le renvoie déjà dans les cordes.

«Sincèrement, nous sommes pris par le temps, ce n’est ni le lieu ni l’endroit pour que tu nous fasses une philosophie de business unit qui a fonctionné dans ton club. Je suis ravi pour toi, j’espère que ça sera le cas avec l’Olympique Lyonnais. Je répète, et toi tu fais partie de l’héritage, tu récupères la merde d’un mec qui s’appelait Aulas avant toi, qui a expliqué à tout le monde que le plus beau jour du football, c’est quand on avait tué Canal + !». Tacle, Textor ne s’est pas arrêté pour autant et en a remis une couche sur NAK. « Si nous manquons de temps, peut-être qu’un autre président que Nasser devrait parler. Nasser, tu es un tyran. » Des propos qui ont eu le don de faire sortir Al-Khelaîfi de ses gonds. « John, John, John, John, John, arrêter de parler. Tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cowboy. Et tu nous parles. (…) Jean-Pierre (Rivère, le président de Nice, ndlr)), je sors de cet appel parce que lui vraiment va me fâcher, je te jure, je perds mon temps, je sors de réunion, lui ne comprend rien, je te jure. » Enfin, l’extrait publié par L’Équipe évoque également le tacle de Jean-Pierre Caillot à son homologue du TFC, Damien Comolli, qui s’exprimait tantôt en français, tantôt en anglais. «Mais Damien, je t’arrête, sans déconner, ça me pète les couilles. On est à la Ligue de football professionnel. Mon copain Nicollin qui m’a donné son truc, on parle français. (…) Le mec qui ne parle pas français, il se démerde, il l’apprend.» Ambiance…