La prise de position forte de Platini sur la Coupe du monde des clubs

Michel Platini s’est exprimé pour la première fois depuis son acquittement en appel des accusations de fraude concernant des irrégularités présumées dans l’attribution de la Coupe du monde en Russie puis au Qatar. Il l’a cependant fait en abordant différents sujets, en commentant notamment le nouveau format de la Coupe du monde des clubs qui aura lieu aux Etats-Unis dans un mois.

«La Coupe du Monde des Clubs a existé pendant 50 ans, puis je l’ai changée et nous avons inclus toutes les fédérations. Cette chose existait déjà. Aujourd’hui la FIFA veut faire un tournoi avec plus d’argent, ils en ont le droit. En tant que footballeur, je pense que c’est compliqué. La FIFA et l’UEFA veulent gagner plus d’argent. C’est légitime, mais c’est compliqué pour les joueur»s.